Москва, 13 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 марта сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

Сергей Бобылев/РИА Новости Помощник президента России Юрий Ушаков

«Я сам в последнее время поддерживаю такие регулярные телефонные контакты с Майком Уолтцем», — сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам помощника российского лидера, 12 марта Уолтц позвонил ему и «проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде». Дипломат уточнил, что телефонные контакты с американским коллегой были установлены «сразу же после его назначения на пост помощника президента по нацбезопасности».

Ушаков также отметил, что нынешний диалог с Вашингтоном отличается от того, как Москва беседовала с предыдущими людьми из администрации — экс президента США Джо Байдена. Сейчас идёт нормальный обмен мнениями в спокойной манере, заключил он.

Ранее 13 марта в Кремле сообщили, что помощник президента США по нацбезопасности и Юрий Ушаков 12 марта провели телефонный разговор. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, тема переговоров касалась достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Другие детали разговора она не раскрыла.

В этот же день в Москву прибыли представители США для обсуждения ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил запланированные контакты с американской стороной. При этом он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Москва обдумает и сформулирует свою позицию по итогам переговоров в Саудовской Аравии после двусторонних контактов РФ и США.