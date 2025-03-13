Москва, 13 марта, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров выразил решительное несогласие с причинами отказа российским гимнастам и тренерам в получении нейтрального статуса.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию. Господину Ватанабэ было предложено еще раз детально изучить причины решения специального комитета. Он обещал разобраться», — сказал Белозеров, передает «РИА Новости».

Он также напомнил, что по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала особые правила для участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала 26 заявок на нейтральный статус для своих членов. Однако специальный комитет FIG отклонил заявки четырех российских спортсменов, в том числе двух гимнасток.

Сейчас Федерация гимнастики России ожидает официальный ответ от FIG, который будет определять дальнейшие шаги по защите интересов российских спортсменов.

11 марта Олимпийская чемпионка Виктория Листунова заявила, что ей отказали в нейтральном статусе из-за открытки в соцсети с поздравлением с Днем Победы.

6 марта нейтральный статус был предоставлен чемпионке Олимпийских игр Ангелине Мельниковой для участия в международных соревнованиях.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта кандидат на пост президента МОК и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ в ходе визита в Москву выразил поддержку возвращению российских спортсменов на международные турниры.