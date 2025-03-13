Москва, 13 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. В официальном аккаунте умершего российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X появилась публикация с предсказанием будущего.

Антон Новодережкин/ТАСС

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — указано в данной публикации.

При жизни политик часто делал прогнозы на будущее и часто оказывался прав.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что предсказания Жириновского действительно сбываются, ведь он делает их на основе анализа того, что происходило и в России, и в мире. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с большими, глубокими знаниями.

В начале февраля 2022 года после заражения коронавирусной инфекцией Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище.