Москва, 13 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Российская сторона ознакомилась с заявлениями США и Украины по итогам встречи, прошедшей в Джидде в Саудовской Аравии, однако пока официальных обращений к РФ не поступало. Об этом 13 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Мы ознакомились с принятым по ее итогам заявлением, в котором содержатся разные идеи», ― указала дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Россия внимательно следила за встречей делегаций Вашингтона и Киева и полностью готова к обсуждению инициатив в ходе будущих контактов с американской стороной.

«Также могу сказать, что такие контакты возможны уже сегодня», ― заявила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по данному вопросу и надеется, что он будет положительным. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что российский лидер в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

13 марта в Москву прибыли представители США для обсуждения ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что с ними запланированы контакты. При этом он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.

Представитель Кремля добавил, что накануне помощник президента России Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

Песков отметил, что Москва обдумает и сформулирует свою позицию по итогам переговоров в Саудовской Аравии после двусторонних контактов России и США.