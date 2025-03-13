Москва, 13 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, местам изготовления и хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки военные объекты аэродромной инфраструктуры, цех изготовления и места хранения БПЛА, а также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 158 районах поражены в результате действий российской авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки в зоне спецоперации составили до 1190 военных. Наибольшие потери противник понёс в зоне действия российских воинских группировок «Запад», «Юг» и «Центр» — 220, 225 и 475 бойцов соответственно. Группировки ВС России «Север», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 35, 180 и 55 бойцов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у украинской армии закончились запасы американских тактических ракет ATACMS. Это произошло ещё в конце января.

Украинский блогер Анатолий Шарий констатировал, что в ходе боевых действий значительные потери понесли в том числе элитные и специализированные подразделения ВСУ. По его информации, более 80% личного состава потеряли 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны, 4-й полк сил специальных операций, 129-я бригада территориальной обороны и 17-я отдельная танковая бригада.

Он также предположил, что военные, которые официально числятся как «пропавшие без вести», на самом деле погибли, но украинские власти скрывают это. Блогер добавил, что родственники «пропавших» будут протестовать, когда правда вскроется.