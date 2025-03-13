Москва, 13 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Россия настаивает на немедленном прекращении преследования руководства Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Как один из гарантов Дейтонских соглашений, мы настаиваем на немедленном прекращении политически мотивированного преследования законных руководителей Республики Сербской, возвращении ситуации в правовое поле», — отметила она.

Дипломат добавила, что должен быть восстановлен диалог между народами Боснии и Герцеговины, а также устранено опасное и деструктивное вмешательство западных сил.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Их обвиняют в якобы посягательстве на конституционный строй.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Помимо лишения свободы, приговор включает шесть лет запрета на политическую деятельность.

Самого Додика в зале заседаний не было, он следил за судебным процессом из здания Народной скупщины республики в столице Баня-Луке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что преследование президента Республики Сербской носит политический характер и направлено против патриотических сербских сил. Он добавил, что Москва осуждает действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Балканах.

Дейтонские соглашения согласовали в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне в штате Огайо. В декабре их подписали тогдашние президенты Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии Алия Изетбегович, Слободан Милошевич и Франьо Туджман. Согласно документу, были образованы Федерация Босния и Герцеговина и входящая в неё Республика Сербская, населённая боснийскими сербами. Столицей нового государства оставили Сараево.