Россия требует прекратить преследование руководства Республики Сербской
Захарова: РФ требует прекратить преследование руководства Республики Сербской
Москва, 13 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Россия настаивает на немедленном прекращении преследования руководства Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Как один из гарантов Дейтонских соглашений, мы настаиваем на немедленном прекращении политически мотивированного преследования законных руководителей Республики Сербской, возвращении ситуации в правовое поле», — отметила она.
Дипломат добавила, что должен быть восстановлен диалог между народами Боснии и Герцеговины, а также устранено опасное и деструктивное вмешательство западных сил.
Как передавало ИА Регнум, 12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Их обвиняют в якобы посягательстве на конституционный строй.
26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Помимо лишения свободы, приговор включает шесть лет запрета на политическую деятельность.
Самого Додика в зале заседаний не было, он следил за судебным процессом из здания Народной скупщины республики в столице Баня-Луке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что преследование президента Республики Сербской носит политический характер и направлено против патриотических сербских сил. Он добавил, что Москва осуждает действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Балканах.
Дейтонские соглашения согласовали в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне в штате Огайо. В декабре их подписали тогдашние президенты Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии Алия Изетбегович, Слободан Милошевич и Франьо Туджман. Согласно документу, были образованы Федерация Босния и Герцеговина и входящая в неё Республика Сербская, населённая боснийскими сербами. Столицей нового государства оставили Сараево.