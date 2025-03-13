Суджа, Курская область, 13 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Все населённые пункты, расположенные вокруг Суджи, освобождены и зачищены. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На данный момент все населённые пункты, которые вокруг Суджи лежат, — они все тоже освобождены, зачищены», — рассказал он в беседе с ТАСС.

О переходе Суджи под контроль ВС России официально стало известно днём 13 марта. По данным Минобороны, в ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.