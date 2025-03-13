Москва, 13 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Киевский режим озверел в последние дни и с помощью террористических методов пытается показать способность вести переговоры с позиции силы, но это слабость. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры, как они это формулируют, с позиции якобы силы. На самом деле всё происходит с точностью наоборот, они демонстрируют свою слабость, свою беспомощность да, по сути, свой конец», — отметила дипломат.

Также она подчеркнула, что международные организации никак не отреагировали на жестокое убийство украинскими боевиками жителей села Черкасское Поречное в Курской области.

«У меня один вопрос ко всем этим мировым так называемым «правочеловекам», ко всем этим неправительственным организациям, ко всем структурам, которые заявляют о том, что так обеспокоены судьбой гражданского населения, думают о детях, не знают, как им помочь по всему миру, ходят с плакатами, публикуют материалы в социальных сетях, придумывают хештеги. Вы этого всего не замечаете? Или вы замечаете, но просто отворачиваетесь? Так уже некуда отворачиваться», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, российские военнослужащие обнаружили в храме в Черкасском Поречном тела убитых украинскими боевиками мирных жителей, в основном пожилых. Также в жилом доме было найдено тело погибшего инвалида, которого перед смертью избивали. СК возбудил уголовное дело.

13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.

Вечером 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.