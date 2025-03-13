Москва, 13 марта, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Россия потрясена террористической атакой на поезд в Пакистане и решительно её осуждает. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Anjum Naveed/AP/TASS

11 марта группа неизвестных вооружённых боевиков ранила машиниста поезда и взяла в заложники 450 пассажиров в юго-западной провинции Белуджистан в Пакистане. Вечером 12 марта силы безопасности Пакистана ликвидировали боевиков, однако десятки граждан погибли.

«Мы потрясены террористической атакой на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан. Она была совершена, как вы знаете, 11 марта. Пострадали невинные мирные граждане. Мы, конечно, решительно осуждаем этот террористический акт, как и любые другие формы терроризма во всех его проявлениях», — отметила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин также направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд. Российский лидер отметил мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов, чьи действия позволили спасти сотни человеческих жизней.