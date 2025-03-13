Курск, 13 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Замначальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, уволили после инспекторской проверки. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Кадр из видео Леонид Припута

В реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений, указано, что Припута освобождён от должности 24 февраля. Подробности не приводятся.

«Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что экс-замначальника регионального главка МЧС может быть связан с делом о бетонных пирамидах для укреплений, известных как «зубы дракона».

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