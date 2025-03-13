Заместителя главы МЧС Курской области уволили после проверки
Замглавы МЧС Курской области Припуту уволили после проверки защищённости региона
Курск, 13 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Замначальника Главного управления МЧС по Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, уволили после инспекторской проверки. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
В реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений, указано, что Припута освобождён от должности 24 февраля. Подробности не приводятся.
«Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что экс-замначальника регионального главка МЧС может быть связан с делом о бетонных пирамидах для укреплений, известных как «зубы дракона».
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