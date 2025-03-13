Москва, 13 марта, 2025, 13:38 — ИА Регнум. С 28 по 30 апреля пройдет марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом говорится на сайте Российского общества «Знание».

Алексей Никольский/РИА Новости

«Уже сейчас могу вам сказать, что это будет особенный марафон. И это связано не только с беспрецедентным масштабом, но в первую очередь с тем, что он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По словам генерального директора, в рамках мероприятия традиционно состоятся лекции выдающихся личностей страны, а также ожидаются гости из-за рубежа. Кроме того, будут представлены новые форматы, которые не оставят участников равнодушными.

Марафон охватит все федеральные округа России, а также новые регионы страны. Его основные события будут проходить на 11 площадках, включая центральную, расположенную в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

В первый день марафона, 28 апреля, ключевые события состоятся на культурно-исторических и образовательных площадках, таких как Сахалинский государственный университет в Южно-Сахалинске, конгресс-холлы в Омске и Перми, а также в Арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.

Марафон продолжится в Казани, Рязани, Донецкой Народной Республике, Владикавказе, а также в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе.

За три дня марафона более 25 тысяч участников смогут присоединиться к просветительским событиям.

В рамках марафона пройдет специальный формат — анимационные комиксы «Эхо Победы», посвященные ключевым сражениям и городам-героям.

Также подготовлены просветительские статьи о героях Отечества, которые можно найти в электронной энциклопедии Российского общества «Знание» — «Знание. Вики».

В преддверии марафона стартует Всероссийская патриотическая акция, которая начнется в марте и продлится до 9 мая. Лекторы по всей стране расскажут молодежи о главных событиях и героях Победы. Также в рамках мероприятия состоятся эксклюзивные кинопоказы, приуроченные к памятным датам России.