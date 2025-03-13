Москва, 13 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Минобороны России 13 марта показало кадры из освобождённой российской армией города Суджа в Курской области. Советующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На видео показаны разрушенные боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) здания, сгоревшие автомобили, разбитые остановки. На месте продолжают работу российские военнослужащие.

О переходе Суджи под контроль ВС России официально стало известно днём 13 марта. По данным Минобороны, в ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол.

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