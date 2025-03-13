Анкара, 13 марта, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Турецкие отели не намерены отказываться от системы «все включено» (all inclusive) и переходить от шведского стола к обслуживанию по меню. Об этом 13 марта сообщил представитель Федерации отельеров Турции.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.

«Система шведского стола не может быть отменена в Турции», ― процитировал ТАСС представителя федерации.

При этом он добавил, что рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд, однако делать это они могут только по согласованию с туроператорами.

Источник на туристическом рынке страны указал, что опция «все включено» традиционно популярна среди туристов. Её отмена может повлечь увеличение трат на питание и развлечения и привести к изменению бюджета отдыхающих на поездку в Турцию.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян 17 декабря заявил, что экономическая целесообразность отдыха в турецких отелях с отменой системы «всё включено» потеряет смысл. По его словам, для туриндустрии страны это станет катастрофическим решением. Он отметил, что инициатива отказа от системы «всё включено» исходит не от представителей курортной отрасли, а от смежной индустрии, страдающей от экономии туристов на сопутствующих услугах, например, поход в ресторан.

В беседе с ИА Регнум Мурадян уточнил, что обсуждение отмены системы «всё включено» в отелях Турции является элементом маркетинга, потому что подобные заявления приходятся на периоды низкого туристического спроса, и это можно расценить как такой плохой пиар, который тоже является пиаром. В ближайшие годы аll inclusive в Турции не отменят, предположил вице-президент АТОР.

2 февраля Мурадян заявил, что закрытие более 250 турецких отелей никак не повлияет на российских туристов, которые желают посетить эту страну в качестве места проведения летнего отдыха. По его словам, закрытые отели не являются «топовыми» и не пользуются большим спросом у российских туристов.

Турецкие власти после трагического пожара на крыше гостиницы в Карталкае в Болу, в результате которого погибло 78 человек, провели проверки в отелях по всей стране и по их итогам закрыли свыше 250 отелей, не отвечающих требованиям безопасности.