Москва, 13 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Москва представила Вашингтону список требований для заключения сделки по урегулированию украинского кризиса.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что [существует] огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности», — отметил он на брифинге.

Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальные заявления и источники.

Как передавало ИА Регнум, британское агентство Reuters заявило, что Россия передала США свой список требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений. Отмечалось, что пока неясно, что именно Москва включила в свой перечень и готова ли она вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия. При этом уточнялось, что выдвинутые условия, вероятнее всего, носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.

Ранее Песков отмечал, что Россия рассматривает более проработанные варианты документа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ему неизвестны сообщения о том, что Москва настаивает на свержении киевского режима, считая недостаточными отказ Украины от членства в НАТО и проведение выборов в стране. У России есть собственные предложения по урегулированию конфликта, добавил Песков.

11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине. При этом срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.