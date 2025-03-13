Санкт-Петербург, 13 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Участник СВО из Азербайджана с позывным Молния сражался на донецком направлении и в ноябре 2024 года получил тяжелое ранение. У 40-летнего Иллирима А. остался только один палец. Мужчина потерял обе ноги и обе руки. Его доставили в госпиталь в Санкт-Петербурге без документов. Чтобы получить новый паспорт, мужчине нужно было сделать биометрию, но из-за отсутствия пальцев процедура была невозможна. До сих пор Иллирим не может подтвердить свою личность, чтобы получить новый паспорт и наконец-то получить протезы про программе реабилитации ветеранов СВО.

Участник СВО из Азербайджана с позывным Молния в госпитале

Иллирим переехал с женой и двумя детьми в Казань в 2020 году. В столице Татарстана мужчина устроился на работу, сделал регистрацию и до 2022 года спокойно занимался своим делом и воспитывал детей. После начала СВО мужчина хотел отправиться на фронт, но испугался уголовного преследования у себя на родине, в Азербайджане, где у него живут родственники. Но в 2024 году Иллирим решил навсегда остаться в России и поэтому обратился в призывной пункт.

«В августе 2024 года Иллирим подписал контракт с Министерством обороны. Он устал быть в стороне. Ранение получил в ноябре 2024 при выполнении боевого задания в ходе наступательных действий на донецком направлении», — говорит знакомый Молнии.

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Позывной Молния Иллирим получил из-за очень сложного имени, которое во время боевых действий не все могли выговорить.

«Мое имя на русский язык переводится как молния. Поэтому мне дали такой позывной. Ну и выговорить моё имя, когда идёт обстрел или наступление, сложно и затрудняет коммуникацию», — объясняет Иллирим.

Ранение Молния получил 16 ноября 2024 года при освобождении населенного пункта Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. После ранения его эвакуировали и отвезли в госпиталь Святого Луки в Санкт Петербурге. При Иллириме не было никаких удостоверяющих личность документов.

«С декабря он не может получить паспорт. У него хотели взять отпечатки пальцев, но у него остался всего один палец. Отпечатки не стали брать. Позже сетчатку глаза сфотографировали. Сказали, что направят запрос в военкомат Казани, откуда он уходил на СВО. Но вот тишина. Протезирование начать тоже невозможно из-за отсутствия документов. То есть вся проблема в том, что нет документов, подтверждающих, что именно вот этот человек без рук и без ног — тот самый Иллирим А., который подписал контракт в Казани», — говорят родственники Иллирима.

Факт нахождения мужчины на СВО легко подтверждается. У него на руках есть контракт с Министерством обороны на имя Иллирима А., также имеются документы о получении ранения, подписанные командиром штурмовой роты. Также с Иллиримом в зоне спецоперации говорили военкоры, которые выкладывали мини-интервью на своих каналах.

«Все эти доказательства как будто не имеют никакого веса для УФМС по Санкт-Петербургу. Нам до сих пор не дали никакого ответа. Мы три месяца ждём, чтобы Иллириму вернули его личность, чтобы он мог получить выплаты за ранения, а также сделать протезы», — рассказал волонтёр, курирующий Молнию.

Участник СВО из Азербайджана с позывным Молния

В одном из августовских интервью донецкому Telegram-каналу Молния рассказал, что он не боится, если с ним что-то случится. У него есть за что и за кого погибать.

«Я не боюсь, если что-то со мной случится. Я сражаюсь за Россию, за мирных жителей, за свою семью. Здесь, на СВО, все бывшие советские республики плечом к плечу, кроме Украины», — говорит Молния.

В Азербайджане Молнии грозит 10 лет лишения свободы по статье о наемничестве.