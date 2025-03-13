Курск, 13 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с сильным натиском российской армии в Курской области, а ситуация там стала катастрофической. Об этом заявил украинский боец, слова которого передаёт французская газета Le Figaro.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают», — рассказал украинский военный.

Боец также отметил, что российские силы сбрасывают на ВСУ огромное количество бомб, а также активно используют беспилотники на оптоволокне, что делает невозможным их подавление с помощью средств РЭБ. Он добавил, что сами ВСУ не могут использовать БПЛА из-за отсутствия доступа к системе Starlink, без которой они как будто «атакуют с закрытыми глазами».

«Вопрос теперь состоит не в том, смогут ли ВСУ сохранить позиции в Курской области, а в том, сколько времени они продержатся», — отметили в газете.

В издании также сообщили, что украинские формирования уже начали эвакуироваться из Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта официальный спикер Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Курская область скоро будет освобождена. Вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников.