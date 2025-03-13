Москва, 13 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд. Телеграмма опубликована 13 марта на сайте Кремля.

FAYYAZ AHMED/EPA/ТАСС

«Примите глубокие соболезнования в связи трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан», ― говорится в обращении российского лидера.

Глава государства указал, что российская сторона решительно осуждает это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Путин также отметил мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов, чьи действия позволили спасти сотни человеческих жизней.

«Российская сторона готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми проявлениями терроризма», ― заявил Путин.

Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков, высказал слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

Как сообщало ИА Регнум, в юго-западной провинции Белуджистан в Пакистане 11 марта группа неизвестных вооруженных боевиков ранила машиниста поезда и взяла в заложники 450 пассажиров. Ответственность за нападение взяло на себя сепаратистское движение «Армия освобождения Белуджистана». Группировка подорвала железнодорожные пути и взяла под контроль поезд в отдаленном районе Сиби. Неназванный сотрудник полиции сообщил, что поезд застрял «прямо перед туннелем, окруженным горами».

Телеканал Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах 12 марта сообщил, что силы безопасности Пакистана освободили не менее 155 пассажиров захваченного боевиками поезда, почти 30 экстремистов ликвидировали. Поздно вечером того же дня появилась информация о спасении около 190 человек, удерживаемых террористами. Десятки человек погибли.

«Армия освобождения Белуджистана» и «Республиканская армия Белуджистана» с 2021 года борются с федеральным правительством за автономию региона. Группы несут ответственность за ряд терактов и нападений на военнослужащих и полицейских.