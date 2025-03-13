Москва, 13 марта, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Причиной пожара на кровле административного здания на территории ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы могли стать сварочные работы. Об этом 13 марта рассказал представитель экстренных служб.

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«Предварительная причина пожара на кровле здания — проводимые огневые работы», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что точную причину установит мобильная пожарно-техническая лаборатория.

Как передавало ИА Регнум, пожар произошел на 3-й Хорошевской улице на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Движение транспорта было перекрыто от Проектируемого проезда № 1316 до Новохорошевского проезда.

В пресс-службе ПАО «Мосэнерго» сообщили, что возгорание было ликвидировано. На работу электростанции происшествие не повлияло, энергоснабжение потребителей не нарушено.