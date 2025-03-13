Москва, 13 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Возгорание, которое произошло на кровле здания ТЭЦ-16 в Москве, не повлияло работу электростанции. Об этом сообщили в Мосэнерго.

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«На ТЭЦ-16 ликвидировано возгорание на кровле здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ. На работу электростанции происшествие не повлияло. Энергоснабжение потребителей не нарушено, ТЭЦ-16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице столицы. Движение транспорта в районе ТЭЦ-16 было перекрыто от Проектируемого проезда № 1316 до Новохорошевского проезда.