Москва, 13 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа приземлился в Москве, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее борт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник, вылетел из Катара, где Уиткофф накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром.

Самолёт Уиткоффа с запада обогнул Украину и вошёл в российское воздушное пространство со стороны Латвии, над Псковской областью. Информация о пункте вылета и пункте назначения была помечена как недоступная.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву для обсуждения ситуации на Украине, с ними запланированы контакты. При этом он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.

Он сообщил, что контакты с американской стороной уже были: накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам американо-украинских переговоров в саудовской Джидде 11 марта стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением США, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.