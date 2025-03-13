Москва, 13 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Пожар произошел в здании ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы. Об этом 13 марта сообщило столичное управление МЧС.

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«На 3-й Хорошевской улице происходит возгорание на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что происшествие не влияет на работу ТЭЦ, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Движение транспорта в районе ТЭЦ-16 было перекрыто от Проектируемого проезда №1316 до Новохорошевского проезда.

Позднее в пресс-службе ПАО «Мосэнерго» сообщили, что возгорание, которое произошло на кровле здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ, ликвидировано. Энергоснабжение потребителей не нарушено.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля крупный пожар тушили в Москве в бывшем здании Электрозавода на Электрозаводской улице. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности, людей с верхних этажей спасали с помощью подъёмных механизмов. В МЧС проинформировали о спасении более 80 человек, всего были эвакуированы около 120.

После пожара за медпомощью обратились 16 человек, в том числе один ребёнок. Пятерых госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). В качестве предположительных причин ЧП были названы короткое замыкание, неисправность электропроводки и перегрузка сети.