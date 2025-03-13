Лондон, 13 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Российская сторона передала Вашингтону перечень своих требований к соглашению о перемирии в зоне украинского конфликта. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия представила США список требований к соглашению о прекращении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном», — указано в публикации.

При этом в агентстве уточнили, что данные требования Москвы похожи на те, что озвучивались ранее, однако на этот раз они более широкие. Отмечается, что, помимо перемирия с киевским режимом, российская сторона планирует также перезагрузить отношения с Соединёнными Штатами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную статью Reuters, призвал ориентироваться в этом вопросе только на официальные заявления Москвы, ведь, по его словам, в СМИ появляется огромное количество информации, которая не соответствует действительности.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, глава государства потребовал официального заявления Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены из всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.