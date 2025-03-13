Балаково, Саратовская область, 13 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. В Саратовской области микроавтобус Mercedes-Benz съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия были госпитализированы четверо несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Саратовской области / Telegram

«Сегодня в 06:20 на 20-м км автодороги Балаково — Духовницк — Пугачев (вблизи с. Красная Речка) мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом «Мерседес-Бенц», в пути следования допустил съезд с дороги», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 62-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги. Четверо несовершеннолетних, чьи данные уточняются, были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.

По словам главы Балаковского района Сергея Барулина, в микроавтобусе находились спортсмены из Балакова. Четверых подростков осмотрели медики Пугачевской районной больницы. Предварительно, они получили незначительные травмы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября 2024 года в Белгородской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате которого погибли четыре человека, а 12 получили травмы, включая одного подростка.