Москва, 13 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. В Москве полиция и следователи выясняют обстоятельства конфликта в одной из школ в Юго-Западном округе, в ходе которого пострадала 14-летняя ученица. По предварительным данным, охранник Майрбек Гереев ударил Веронику (имя изменено) дубинкой по лицу. Девочку доставили в больницу с подозрением на перелом челюсти.

фото предоставлено героем публикации Охранник Майрбек Гереев на рабочем месте

Инцидент, по данным ИА Регнум, произошел в минувшую среду, в шестом часу вечера. 14-летняя Вероника пришла в школу, в которой она уже около года занимается в волейбольной секции. Вход в учебное заведение осуществляется по пропускам либо по спискам — для таких, как Вероника, которая учится в одной школе, а спортом занимается в другой.

«Охранник ее знает в лицо. У них списки лежат на столе. Обычно — «здрасте», «бахилы», «до свидания», — побежала на тренировку, — рассказала ИА Регнум мать девочки Полина. — Она всегда приходит в половине шестого, чтобы спокойно переодеться. Охранник ее знает, пропускает без проблем. А тут она приходит: «Здравствуйте, я на тренировку». Он говорит: «Я тебя не пущу». Она говорит: «Почему?». «А потому что у тебя нет бахил». Ну она у меня ребёнок в этом плане ответственный, надела бахилы: «Теперь можно идти»? Он говорит, нет, я сам решу, когда тебе можно будет идти. А у них тренер, если опоздаешь — 50 приседаний или 50 отжиманий, то там опоздать нельзя, это тренировка. И она стоит, наивная, ждет, ждет, ждет. Время без десяти. Она понимает, что опаздывает. А он сел, наушники надел и сидит играет в телефоне. Она понимает, что это какая-то безвыходная ситуация, что сейчас ее заставят 50 раз отжиматься. И она пролезает под этот турникет и идет в зал».

В следующую секунду, по словам Полины, охранник догнал юную волейболистку и ткнул ее в грудь дубинкой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952997" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Охранник в школе ударил палкой ученицу по лицу

«И правой стороной дубинки он ее ударяет в челюсть с такой силой, что у нее отлетают наушники, у нее были наушники эти, большие такие, здоровые. И они на пол отлетают. Там мамашка с ребенком начинает кричать: «Что вы делаете?!» Все в шоке такие стоят. Он ее выталкивает просто за эти турникеты. Она начинает плакать…» — с ужасом рассказывает Полина.

Через несколько минут в школу уже примчалась сама Полина:

«Дочь звонит и мне говорит: «Мамочка, меня ударил охранник по лицу дубинкой резиновой. Что мне делать вообще?» Ее трясет всю. Я прилетаю туда, стоят росгвардейцы, которые в шоке от этого деда. Говорят: «Ты что, девочку ударил? Ты знаешь, что ты не имеешь права спецсредства применять?!»

Охранник Майрбек Гереев, по ее словам, разговаривал с ней очень грубо, оскорблял.

Стражи порядка вызвали на место представителей частного охранного предприятия, в котором трудится Майрбек. Пока они ехали, Полина записала разговор охранника с начальством, который сначала объяснял, что дубинку «не применял», а «просто перегородил ей дорогу дубинкой», потом заверял, что не ударил, «толкнул дубинкой», и наконец задал вопрос: «А что, руками надо было толкать?»

Еще одна версия, по словам Полины, которую придумал охранник, что дубинка «соскочила на лицо», когда он толкал ею девочку в грудь. Полина пыталась добиться от Гереева, чтобы он показал ей запись с камеры наблюдения, но тот отказался это делать без своего руководства, а директор охранного предприятия заявил, что приехать оперативно на место не может.

«Сегодня вот мой муж в 10 утра поехал встречаться с директором ЧОПа, с директором школы», — говорит Полина.

Веронику в итоге сначала доставили в травмпункт, а оттуда — в одну из детских больниц Москвы. Перелом челюсти, к счастью, не подтвердился, девочка получила сильный ушиб и, возможно, сотрясение мозга.

«Голова у нее кружилась и болела. Шум в ушах был. Ну потому что, когда дубинкой получаешь по челюсти, как бы вот так бывает… Ну вот она сейчас лежит… Тяжело это все далось нам всем».

Охранника, по словам Полины, так и не задержали, хотя в этот же день в школе ей рассказали, что случай уже не первый.

«Пока все эти разбирательства были, подходит ко мне педагог по баскетболу, парень молодой, отводит меня за руку и говорит: «Он отшибленный». Вот прям цитирую: «Он отшибленный, на него столько жалоб, вы даже себе не представляете».

Подобный инцидент произошёл в Выборгском районе Санкт-Петербурга. О драке охранника школы с учеником рассказала мать подростка. По ее словам, охранник закрыл ее 13-летнего сына и одноклассниц в гардеробе «с воспитательной целью». Подросток пытался выйти, стучал ногой в дверь и назвал охранника именем героя юмористического сериала «Наша Russia». Сотрудник школы не стерпел оскорбление и набросился на мальчика, у которого потом зафиксировали повреждение шейного отдела позвоночника. Драку засняли на видео. Администрация школы заявила, что не отвечает за действия охранника, поскольку тот работает в сторонней организации.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту драки 40 приезжих с тремя подростками. Информация о том, что 40 иностранных граждан избили троих учащихся в одной из московских школ появилась еще в декабре 2024 года. Тогда в результате инцидента двое пострадавших оказались в больнице. Как уточняла пресс-служба СК РФ, данный случай был не первым в этой школе.