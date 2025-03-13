Ставрополь, 13 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) заподозрила четырех человек в подготовке теракта на День защитника Отечества в Ставропольском крае. Об этом сообщает ЦОС УФСБ по региону.

Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

«Установлено, что злоумышленники… планировали совершение террористического акта на территории города Ставрополя в период празднования Дня защитника Отечества», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Уточняется, что они являются сторонниками одной из украинских террористических организаций и планировали совершить теракт в столице региона.

Спецслужба обнаружила в оборудованных тайниках по местам проживания подозреваемых СВУ и детонаторы к ним. Было возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению террористического акта.

Как передавало ранее ИА Регнум, ФСБ в аэропорту Челябинска обнаружила посылки с бомбами. Пять коробок с СВУ были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Взрывчатка должна была сработать при открытии упаковки.

Посылки отправлялись по почте военным и чиновникам, проживавшим в Москве, Воронеже, в Краснодарском крае, Саратовской, Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Отправителя посылок установили и задержали в Первоуральске Свердловской области. Им оказался россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. За выполнение задания украинские кураторы обещали ему 6 тыс. долларов, но, по словам задержанного, так и не заплатили.