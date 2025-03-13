Москва, 13 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Российская сторона обдумает и сформулируют свою позицию по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии после двусторонних контактов Москвы и Вашингтона. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«После того как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим (от представителей США. ― Прим. ред.), тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции», ― указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что после переговоров в Джидде советник по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио заявили, что по разным каналам до России будет доведена информация.

«Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии», ― заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня. Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по данному вопросу и надеется, что он будет положительным. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что российский лидер в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

Песков 13 марта заявил, что представители США летят в Россию для обсуждения ситуации на Украине. Он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что контакты с американской стороной уже были: накануне помощник президента России Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

Британское агентство Reuters утверждает, что российская сторона передала Белому дому свой список требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений. При этом источник издания отметил, что пока неясно, что именно Москва включила в свой список или готова ли она вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия.