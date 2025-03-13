Москва, 13 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 340 бойцов, сообщило 13 марта Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БПЛА», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта официальный спикер Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Курская область скоро будет освобождена. Вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников.

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