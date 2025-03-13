Москва, 13 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые регионы страны — это неоспоримая данность. Он прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина не признает утрату территорий.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность», — напомнил журналистам в ходе брифинга 13 марта представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что обсуждение международного признания данных регионов не имеет смысла, так как переговоры по этому вопросу еще не начались.

Как сообщило ИА Регнум, в сентябре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что с каждым срывом переговоров с Россией Украина теряет территории. Он напомнил о невыполнении украинским правительством Минских соглашений и о провале переговоров в Стамбуле.

В октябре 2024 года глава киевского режима Зеленский заявил, что Украина может не вернуться к границам 1991 года. Он отметил, что будущее границ страны после окончания конфликта зависит от множества факторов. По его словам, возможно разное развитие событий, но Киев юридически не признает российские территории, утверждая, что они остаются украинскими.

Зеленский также не раз подчеркивал, что завершение конфликта должно включать восстановление границ Украины на уровне 1991 года.