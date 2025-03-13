Москва, 13 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков 12 марта провели телефонный разговор, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Помощник президента России Юрий Ушаков

«Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова, определённая информация была российской стороне предоставлена», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о контактах РФ и США после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Уолтц накануне говорил по телефону с российским коллегой. Тема переговоров касалась достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Других подробностей о деталях разговора пресс-секретарь не раскрыла.

Также в Белом доме анонсировали визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Позже ИА Регнум со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщило, что самолёт спецпосланника приземлился в Москве днём 13 марта. До этого борт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник, вылетел из Катара, где Уиткофф накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее 13 марта подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву для обсуждения ситуации на Украине, с ними запланированы контакты. При этом он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.

По информации британского агентства Reuters, российская сторона передала Белому дому свой список требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений. Отмечается, что выдвинутые условия, вероятнее всего, носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.

18 февраля в Эр-Рияде встретились представители России и США. Диалог был посвящён теме восстановления отношений двух стран. Также обсуждалась тема украинского кризиса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон назначат представителей для консультаций по теме урегулирования. Он отметил, что процесс будет запущен в ближайшее время.