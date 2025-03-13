Москва, 13 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — отметил он.

Генерал добавил, что в течение суток было нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также отражена одна контратака противника.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военных, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.