Москва, 13 марта, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ждать официальных заявлений о требованиях российской стороны для прекращения огня на Украине.

Гавриил Григоров/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь ещё раз повторить, что существует огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности», — ответил он на вопрос, передала ли Москва Вашингтону свои требования для прекращения огня на Украине.

Пресс-секретарь также призвал ориентироваться в данном вопросе на официальные заявления Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское агентство Reuters заявило, что российская сторона передала Белому дому свой список требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений.

Песков также заявил, что президент России Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказаться по украинскому конфликту в ходе пресс-конференции в Кремле в случае, если журналисты зададут соответствующий вопрос.