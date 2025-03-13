Москва, 13 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Нет сомнений в том, что Курская область достаточно скоро будет освобождена. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«[Времени это займет] столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что освободить Курскую область нужно как можно быстрее.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о планомерном уничтожении группировки ВСУ, изолированной в Курской области. Он также проинформировал Путина о деталях операции «Поток», в ходе которой российские военные по трубе зашли в тыл противника под Суджей. Эти действия были неожиданными для ВСУ, они привели к свёртыванию обороны противника и наступлению ВС РФ в приграничье, пояснил он.