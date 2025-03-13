Москва, 13 марта, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Москва прекрасно адаптировалась к западным санкциям, на фоне введённых ограничений экономика страны продолжает расти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 13 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет», — ответил Песков на вопрос журналистов, отмены каких санкций РФ будет добиваться в первую очередь.

Официальный спикер Кремля также напомнил, что введённые антироссийские санкции являются незаконными, а потому должны быть отменены. По его словам, детали отмены ограничений станут предметом переговоров, поэтому не стоит «забегать вперёд».

10 марта американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что советники президента США Дональда Трампа обсуждают варианты смягчения антироссийских санкций. По данным агентства, эти обсуждения велись накануне прошедших переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.

При этом американский госсекретарь Марко Рубио 12 марта утверждал, что Вашингтон пока не предпринимал никаких шагов для ослабления ограничений против РФ. Хотя санкции остаются в силе, в США считают неконструктивным заранее угрожать мерами в отношении России на случай, если Москва откажется от предложения о прекращении огня, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Официальный спикер Кремля заявил, что Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.