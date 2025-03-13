Москва, 13 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Представители США летят в Россию для обсуждения ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы», — подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что контакты с американской стороной уже были: накануне помощник президента России Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением США, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.