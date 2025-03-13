Москва, 13 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 марта работает в Кремле. Вечером у российского лидера может состояться международный телефонный разговор. Об этом 13 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Вечером, достаточно поздно, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор. Не исключены и другие контакты сегодня», ― заявил представитель Кремля и пообещал журналистам проинформировать об этом.

Песков также добавил, что в Москву с официальным визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства побеседует с белорусским лидером, потом президенты дадут совместную пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 марта, Лукашенко прилетел в российскую столицу с официальным визитом. В Кремле белорусский лидер встретится с президентом России. Главы государств сначала побеседуют в формате «один на один», затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также стороны затронут актуальные темы международной повестки дня. Планируется, что президенты двух стран по итогам переговоров подпишут ряд совместных документов.

Представитель Кремля ранее отметил, что Путин и Лукашенко предполагают провести «очень субстантивные» переговоры. При этом он добавил, что не знает, ограничатся ли лидеры двусторонней тематикой или глава российского государства может высказаться и по украинскому вопросу в свете последних инициатив США.

26 января Лукашенко заявил, что первый после президентских выборов зарубежный визит он намерен совершить в Москву, где встретится с российским лидером. Он подчеркнул, что переговоры с Путиным могут длиться до ночи, что является «сигналом обществу».