Москва, 13 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин появился на совещании в одном из штабов в Курской области в военной форме поскольку посчитал это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-служба Кремля/ТАСС Владимир Путин во время совещания в одном из пунктов управления Курской группировки

«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину о ситуации на курском направлении.

По словам Герасимова, по состоянию на 12 марта российская армия освободила более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 кв. км территории.