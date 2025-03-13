Москва, 13 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. В преддверии гендерных праздников вырос спрос на беспроводные технологии. На 23 Февраля россияне стали чаще выбирать беспроводные зарядки, а к 8 Марта — беспроводные наушники. Такие выводы сделали аналитики компании «МегаФон» на основе данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также анализа продаж в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

По данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от «МегаФона ПроБизнес» стало известно, что мужчинам в подарок чаще выбирали предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Категория «Носки» оказалась самой популярной среди подарков мужчинам на День защитника Отечества: их продажи перед 23 Февраля выросли на 192% по сравнению с показателями января. Второй по популярности категорией стали «Футболки» (+149%), далее следуют «Подарки мужчинам» (+87%), куда входят в том числе бритвенные наборы, комплекты для мойки автомобиля, а также инструменты.

Спрос на кожгалантерею также был повышенным, хотя эта категория не попала в топ-3: кошельки покупали на 74% чаще, а ремни — на 68%. Также были популярны одежда и парфюм: продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%.

Женщинам к празднику приобретали товары из категории «Подарочные наборы»: их продажи на неделе перед 8 Марта взлетели на 351% в сравнении со спокойным январем. На втором месте оказалась категория «Органическая косметика» (+74%), на третьем — «Ювелирные украшения» (+69%).

Подарки в обоих случаях активнее всего заказывали ровно за пять дней до праздника: пик продаж в перечисленных категориях отмечен 18 февраля и 3 марта. А доля покупок в «мужских» категориях за 18 февраля составила 5% от всех покупок в этом месяце.

Среди гаджетов стали чаще, чем год назад, дарить беспроводные устройства. Так, в течение недели перед 23 Февраля в текущем году покупали на 14% больше беспроводных зарядных устройств, чем за аналогичный период годом ранее. А к 8 марта в 2025 году лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.

Самым популярным гаджетом и к гендерным праздникам остается смартфон. К 8 Марта в этом году телефоны выбирали на 8% чаще, чем к 23 Февраля. Кроме того, к женскому празднику чаще покупали планшеты — на 23%. А вот к 23 Февраля был заметен более высокий спрос на умные часы — на 23%, беспроводные наушники — на 22% и пауэрбанки — на 5%.