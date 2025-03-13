Москва, 13 марта, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа пересёк границу России, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее борт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник, вылетел из Катара и направился на север через воздушное пространство Турции.

На сайте сервиса недоступна информация о вылете и прилёте борта.

Уиткофф 12 марта провёл в Дохе переговоры о заложниках в Газе, а также провёл встречу с премьер-министром Катара.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф намерен посетить Москву, чтобы убедить президента России Владимира Путина согласиться на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Москва формирует свою позицию не за счёт договорённостей или усилий третьих сторон за рубежом, а самостоятельно.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил, что размышления о возможном ответе России на предложенное соглашение о перемирии на 30 дней — это любимое занятие отставных американских военных и политиков. Эксперт добавил, что Москву нельзя заставить сделать что-либо, можно лишь попробовать с ней договориться.