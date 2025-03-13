Бишкек, 13 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Президенты Таджикистана и Киргизии, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, открыли общую государственную границу, закрытую с 2021 года.

IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Садыр Жапаров

Церемония состоялась через видеосвязь во время государственного визита таджикского лидера в Киргизию при участии высокопоставленных представителей обеих стран, находившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП).

Открылись пункты пропуска «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бель» в Баткенском, которые возобновили свою работу с разрешения глав государств.

Граница была закрыта в 2021 году после серии конфликтов между жителями приграничных территорий. Также было прекращено прямое авиасообщение между Душанбе и Бишкеком.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2024 года правительственные делегации Киргизии и Таджикистана достигли соглашения и поручили рабочим группам заняться делимитацией и демаркацией общей киргизско-таджикской границы.

21 февраля текущего года в Бишкеке был подписан протокол о делимитации, который подписали Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Протокол охватывает вопросы строительства и использования дорог, а также обеспечении доступа к водным и энергетическим объектам.