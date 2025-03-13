Суджа, Курская область, 13 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. С 12 марта из Суджи было эвакуировано 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Telegram-канал врио губернатора Курской области

«Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией. Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов», — указано в публикации.

Хинштейн также уточнил, что часть людей забирают родственники, а остальные при необходимости размещаются в пунктах временного размещения. Он добавил, что эвакуированные люди обеспечены всем необходимым.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о планомерном уничтожении группировки ВСУ, изолированной в Курской области. Он также проинформировал Путина о деталях операции «Поток», в ходе которой российские военные по трубе зашли в тыл противника под Суджей. Эти действия были неожиданными для ВСУ, они привели к свёртыванию обороны противника и наступлению ВС РФ в приграничье, пояснил он.