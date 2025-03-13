Суджанский район, Курская область, 13 марта, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Спасатели, военнослужащие и добровольцы эвакуируют людей, находившихся в оккупированных ВСУ населённых пунктах Суджанского района Курской области. Об этом сообщил пресс-центр МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Вывезено более 90 человек. Их доставляют в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Людей, среди которых много пожилых, на автобусах вывозят из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку, добавили в ведомстве.

Врио губернатора области Александр Хинштейн 12 марта сообщил, что из курской Суджи эвакуировали 68 человек, из них 52 человека разместили в ПВР, ещё 16 приняли родственники.

В последние дни Вооружённые силы РФ развивают успешное наступление на позиции противника в Курской области. С 5 марта штурмовые подразделения продвинулись по всем направлениям на этом участке фронта, из-за чего группировка ВСУ в Судже оказалась на грани окружения.

К обвалу фронта ВСУ, как сообщало ИА Регнум, привела в том числе дерзкая операция штурмовой группы российской армии, пробравшейся в тыл противника по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В операции участвовали 800 штурмовиков, которые завязали бой непосредственно на окраинах Суджи.

В Сети 12 марта появились кадры из центра Суджи, перешедшего под контроль ВС России. В этот же день Минобороны проинформировало об освобождении пяти населённых пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Ранее российские военные освободили населённые пункты Кубаткин, Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.