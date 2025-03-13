Москва, 13 марта, 2025, 11:32 — ИА Регнум. В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается девятибалльный шторм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Алексей Никольский/РИА Новости

«В пятницу вновь зарядят дожди, в ночные часы плюс 7–10 градусов, после полудня плюс 11–14 градусов, и снова рекорд. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18–23 м/с с пиком шторма на период с 15:00 до 18:00, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму», — отметил метеоролог в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, при таком ветре воздушный поток давит силой до 30–35 кг на 1 квадратный метр и, как правило, ломает ветви деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы.

При этом к выходным ветер стихнет, добавил Тишковец. Однако температура воздуха сильно понизится, а ночью на дорогах образуется корка льда.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Москве был зафиксирован температурный рекорд. В этот день воздух в столице прогрелся до 10,1 градуса.