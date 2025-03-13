Москва, 13 марта, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания и допроса россиянина, завербованного спецслужбами Украины. Подозреваемый по заданию кураторов рассылал посылки с взрывными устройствами по адресам, где проживают российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, и госслужащие.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

На видео сотрудники спецслужб задерживают мужчину, идущего по улице, затем в наручниках ведут его в служебный автомобиль. Потом мужчина рассказывает, что в интернете он познакомился с неким Антоном, который, как оказалось, проживает на Украине.

По словам задержанного, новый знакомый дал ему задание собрать информацию об автомобилях и местах проживания сотрудников военного завода в Екатеринбурге, за что обещал заплатить. Также подозреваемый признался, что отправился в Энгельс, чтобы установить адреса проживания двух военных. После этого куратор попросил его взять из тайников в Челябинске пять коробок с духами, в которых оказалось взрывчатое вещество, и отправить их по почте.

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Мужчина также рассказал, что обещанного вознаграждения в размере 6 тыс. долларов он так и не получил. Куратор удалил аккаунт и заблокировал его.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам в восьми российских регионах.

В ведомстве уточнили, что теракты планировали спецслужбы Украины в отношении военнослужащих Минобороны, принимающих участие в специальной военной операции, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО.

Опасные находки обезвредили. По заключению экспертов, взрывные устройства должны были сработать при открытии упаковки получателем. Отправителя посылок установили и задержали в Первоуральске Свердловской области. Им оказался россиянин, завербованный украинскими спецслужбами.

В Челябинске сотрудники спецслужб также обнаружили тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами, предназначавшимися российским военнослужащим. Еще пять посылок с бомбами нашли в аэропорту города. Их обезвредили.