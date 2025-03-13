Ростов-на-Дону, 13 марта, 2025, 11:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону силовики задержали бывшего начальника УМВД по городу Сергея Шпака. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по статье п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении одного из сотрудников полиции по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте платежей. По данным ведомства, Шпак, занимая должность начальника отдела полиции, в 2017 году за покровительство одной из компаний получил взятку в виде оплаты путевок на сумму более 263 тыс. рублей.

«В период с 2019 по 2023 год он же, занимая должность замначальника УМВД РФ по городу Ростову-на-Дону, а затем начальника управления совместно со своим подчиненным обманным путем похитили денежные средства, начисляемые последнему в качестве заработной платы за дни фактического отсутствия на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной заработной платы составила более 292 тыс. рублей», — уточняет региональный СКР.

В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Как передавало ИА Регнум в феврале в Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Причины задержания не уточнялись.

В конце ноября 2024 года в Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»). Его заподозрили в получении взятки в размере 27 млн рублей. Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября.