Париж, 13 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции приняло резолюцию об изъятии замороженных российских активов, которые планируется направить на помощь Киеву. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

Sebastien Toubon/Global Look Press Эммануэль Макрон

Данная резолюция символического характера содержит в себе призыв конфисковать российские активы, чтобы обеспечить максимальную поддержку киевского режима. Также в документе говорится о необходимости выстраивать независимую европейскую оборону.

За документ проголосовало 288 депутатов, среди которых представители партии «Ренессанс» президента Франции Эммануэля Макрона, социалисты, «Экологисты», правая партия «Республиканцы», а также депутаты от «Горизонтов».

54 парламентария проголосовали против данной резолюции. При этом депутаты правого «Национального объединения», в котором состоит Марин Ле Пен, воздержались от голосования.

Национальное собрание является нижней палатой парламента Франции. Любые решения, принятые на этом уровне, в дальнейшем подлежат утверждению французским Сенатом.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, так как это противоречит международному праву, однако допустил, что прибыль от этих активов может быть использована для помощи киевскому режиму.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было украдено.