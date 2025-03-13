Москва, 13 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Оккупировавшие Карелию в годы Второй мировой войны финские войска проводили расистскую политику, уничтожая прежде всего славян. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил помощник президента России Николай Патрушев.

Дмитрий Козлов/РИА Новости Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске после освобождения

«Финские войска превратили советскую Карелию в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население», ― указал Патрушев.

Помощник российского лидера добавил, что имеется обширная историко-юридическая база о преступлениях финских фашистов, доказывающая, что Финляндия проводила расистскую политику.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Верховный суд Республики Карелия признал действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны на территории Карело-Финской ССР геноцидом советского народа.

Представленные суду доказательства подтвердили факты истязаний оккупантами советских мирных жителей и военнопленных. В концлагерях их подвергали насилию, принуждали к труду и лишали всякой медицинской помощи. Всего за период оккупации более 26 тыс. граждан и военнопленных были убиты, многие из них погибли от болезней или голода. Помимо убийства невинных граждан, оккупанты уничтожали населённые пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

В годы Великой Отечественной войны ― с 1941 по 1944 год ― две трети территории Карелии, включая Петрозаводск, были оккупированы финскими войсками. В плену у них оказались 67 тыс. военнослужащих Красной Армии. Бойцов держали в лагерях на оккупированной территории Карелии и в Финляндии — в них погибло около 22 тыс. советских военнопленных.

В Карелии было создано более 100 мест принудительного содержания: 14 концлагерей, 34 трудовых лагеря, более 40 лагерей для военнопленных, были также тюрьмы и изоляторы. Как отмечают исследователи, финские лагеря по своей жестокости и условиям содержания могли конкурировать только с японскими и немецкими концлагерями.