Москва, 13 марта, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Деятельность Североатлантического альянса (НАТО) в Арктическом регионе создаёт дополнительные угрозы безопасности России. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, выступая на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

Cpl. Joshua Kumakaw/Global Look Press

«В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО и усиливающееся таким образом присутствие альянса в регионе спровоцировали рост военно-политической напряжённости», — отметил он.

Дипломат также уточнил, что альянс намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, что создаёт дополнительные вызовы и угрозы для безопасности страны и её национальных интересов.

«В последние годы отчетливо прослеживается линия милитаризации американской арктической политики и приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в Арктике», — добавил Масленников.

По его словам, данная активность заключается в новых патрульных миссиях НАТО, регулярных заходах американских атомных подлодок в североевропейские порты, а также пролётах стратегической авиации вдоль российских границ.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Newsweek сообщило, что в Норвегии создан центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Центр находится в коммуне Норвегии Сёррейсе. Его специалисты будут готовить военных из США, Великобритании и Нидерландов, уточнили авторы материала.

В конце ноября 2024 года помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад наращивает военное присутствие у границ России в Арктическом регионе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы.

Он уточнил, что Арктика не такая стабильная, как кажется, и характеризуется нарастанием определённых негативных тенденций. Так, по его словам, из-за западного курса на сдерживание России на проекты РФ в этой зоне накладываются санкции, а любые успехи российской стороны воспринимаются «болезненно».