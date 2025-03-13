Москва, 13 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Верховный суд России не нашёл оснований для пересмотра судебных решений, согласно которым с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая так называемого «крабового короля» Олега Кана, взыскали более 358,7 млрд рублей. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на определение ВС РФ.

Фонд «Родные острова» Олег Кан

Судья Владимир Попов изучил кассационные жалобы 17 ответчиков и пришёл к выводу, что оснований, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС России, нет.

В определении отмечено, что три нижестоящих суда удовлетворили иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании, так как установили, «что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом». Деятельность ответчиков противоречила законодательству и представляла стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства. Кроме того, были установлены факты причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба.

Иск Генпрокуратуры с требованием о взыскании более 358,7 млрд рублей с регионального фонда «Родные острова» и 18 физических лиц ранее был полностью удовлетворён. Помимо Кана, в нём фигурировали Дмитрий Пашов, Алексей Кудряшов, Марина Тен и другие. Кроме того, были признаны незаконными договоры Росрыболовства с рядом промысловых компаний, также ответчиков по иску, на вылов биоресурсов.

На основании решения суда первой инстанции в собственность государства перешли такие компании, как «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Прибой-Т», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс» и «Симост Восток».

Суды двух инстанций в Приморье взыскали более 17,4 млрд рублей с ряда других дальневосточных рыбопромышленников, удовлетворив другой иск Генпрокуратуры. В числе этих предпринимателей был ещё один «крабовый король» Дмитрий Дремлюга.

Кан — заочный фигурант двух уголовных дел, объявленный в международный розыск. Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года Приморский краевой суд признал его виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

В рамках второго дела Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

В феврале 2023 года появились сообщения о смерти Кана от рака. В марте 2024 года на заседании в Арбитражном суде Приморского края один из представителей ответчиков предъявил выписку с сайта Федеральной нотариальной палаты (ФНП), подтверждающую кончину человека с таким именем 14 февраля 2023 года. По мнению Генпрокуратуры, смерть «крабового короля» инсценирована.