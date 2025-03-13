Вашингтон, 13 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Российская сторона передала Белому дому свой список требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия представила США список требований для сделки <…> и перезапуска отношений с Вашингтоном. Пока неясно, что именно Москва включила в свой список или готова ли она вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия», — утверждают источники агентства.

При этом уточняется, что выдвинутые условия, вероятнее всего, носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО. Также утверждается, что эти требования российская сторона озвучивала на переговорах с американской делегацией.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказаться по украинскому конфликту в ходе пресс-конференции в Кремле в случае, если журналисты зададут соответствующий вопрос.

Россия рассматривает более проработанные варианты документа по вопросу урегулирования конфликта на Украине, ранее заявил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что ему неизвестны такие рекомендации, которые распространяют СМИ, о якобы полученном европейскими службами документе с указанием возможных требований России на переговорах. Утверждается, что Москва настаивает на свержении киевского режима, считая недостаточными отказ Украины от членства в НАТО и проведение выборов в стране. У России есть собственные предложения по урегулированию конфликта, добавил Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по данному вопросу и надеется, что он будет положительным. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

В Джидде 11 марта провели переговоры США и Украины, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.