Доха, 13 марта, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Самолёт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, вылетел из Катара в северном направлении. Об этом сообщает сервис Flightradar.

Evelyn Hockstein/AP/TASS Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Указанный борт вылетел из Катара и в настоящее время направляется на север, пересекая воздушное пространство Турции. При этом на сайте сервиса информация о вылете и прилёте данного самолёта указывается как недоступная.

12 марта Уиткофф провёл переговоры о заложниках в Газе в катарской Дохе, а также у него состоялась встреча с премьер-министром Катара.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф намерен посетить Москву, чтобы убедить президента России Владимира Путина согласиться на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Москва формирует свою позицию не за счёт договорённостей или усилий третьих сторон за рубежом, а самостоятельно.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил, что размышления о возможном ответе России на предложенное соглашение о перемирии на 30 дней — это любимое занятие отставных американских военных и политиков. Эксперт добавил, что Москву нельзя заставить сделать что-либо, можно лишь попробовать с ней договориться.